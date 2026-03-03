Адвокат Сазанов призвал перед покупкой квартиры изучить историю собственности через выписку ЕГРН

При покупке недвижимости важно учитывать не только ее преимущества, но и потенциальные юридические риски. Адвокат Михаил Сазанов в беседе с Life.ru подчеркнул, что недостаточная осмотрительность может привести к длительным судебным разбирательствам.

Первым делом необходимо изучить историю собственности, заказав расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Этот документ покажет всех предыдущих владельцев и основания для перехода прав. Частая смена собственников за короткий период должна вызвать подозрения. Также важно убедиться в законности основания владения, будь то договор купли-продажи, наследство или приватизация.

Стоит обратить внимание на наличие обременений, например, ипотеки. Продажа залогового жилья возможна, но требует согласия банка и соблюдения определенной процедуры. После погашения кредита в выписке из ЕГРН должна стоять отметка об отсутствии записей в графе «Обременения».

Также необходимо учитывать семейный статус продавца. Если квартира была приобретена в браке, для ее продажи потребуется нотариально удостоверенное согласие второго супруга. При наличии доли у ребенка нужно разрешение органов опеки и попечительства.

Важно проверить техническое состояние жилья и отсутствие долгов по жилищно-коммунальным услугам. Незаконная перепланировка может стать препятствием для регистрации права собственности.

Безопасность расчетов — ключевой момент. Адвокат не рекомендует передавать наличные из рук в руки. Лучше использовать банковскую ячейку с условием выдачи средств после регистрации перехода права собственности, аккредитив или эскроу-счет.

«Покупка квартиры — не тот случай, когда можно экономить на осторожности. Лучше заранее проконсультироваться с юристом по недвижимости», — заключил Михаил Сазанов.