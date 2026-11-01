Адвокат Сазанов предупредил об аресте за самовольное выселение жильцов

Юрист пояснил, что визит в сданную квартиру без согласия арендатора трактуется как нарушение неприкосновенности жилища. Наказание за это предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо арест до трех месяцев. Блокировку замков, прекращение подачи коммунальных услуг и удержание чужого имущества могут счесть самоуправством, а угрозы грозят делом по статье 119 УК РФ.

Сазанов подчеркнул, что выселение возможно исключительно через суд. Сначала собственнику нужно письменно потребовать выплаты долга и расторжения договора, выждав 30 дней. Статья 687 ГК РФ позволяет расторгнуть соглашение при неуплате за шесть месяцев для долгосрочного найма или при задержке платежа более двух раз для краткосрочного.