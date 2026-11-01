Адвокат Сазанов предупредил об аресте за самовольное выселение жильцов
Владельцы жилья рискуют получить уголовное наказание при попытке своими силами выставить неплательщиков. Об этом сайту NEWS.ru заявил адвокат Михаил Сазанов.
Юрист пояснил, что визит в сданную квартиру без согласия арендатора трактуется как нарушение неприкосновенности жилища. Наказание за это предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо арест до трех месяцев. Блокировку замков, прекращение подачи коммунальных услуг и удержание чужого имущества могут счесть самоуправством, а угрозы грозят делом по статье 119 УК РФ.
Сазанов подчеркнул, что выселение возможно исключительно через суд. Сначала собственнику нужно письменно потребовать выплаты долга и расторжения договора, выждав 30 дней. Статья 687 ГК РФ позволяет расторгнуть соглашение при неуплате за шесть месяцев для долгосрочного найма или при задержке платежа более двух раз для краткосрочного.