Адвокат Салкин: суд может потребовать снести дом, если он стоит слишком близко к забору

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин в беседе с Life.ru рассказал, как правильно использовать участок, чтобы не получить штраф.

По словам эксперта, жилой дом должен располагаться не ближе трех метров от соседского забора. Для хозяйственных построек (бани, сарая, гаража) минимальное расстояние — один метр, а для помещений с мелким скотом и птицей — не менее четырех метров.

Деревья выше трех метров нужно сажать на расстоянии минимум четыре метра от границы участка, среднерослые деревья — на расстоянии двух метров, кустарники — одного метра. За нарушение этих правил дачнику могут назначить штраф до двух–трех тысяч рублей. В случае серьезных нарушений, например постройки дома слишком близко к забору, строение могут потребовать снести по решению суда, предупредил Салкин.