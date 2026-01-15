Адвокат Салкин сообщил, что понижение на работе возможно только с письменного согласия сотрудника
Адвокат Михаил Салкин сообщил RT, что работодатель не может в одностороннем порядке понизить сотрудника в должности.
По словам эксперта, изменение трудовой функции фактически является переводом на другую работу.
«Будет ли новая должность выше или ниже, принципиального значения не имеет: перевод, как правило, возможен только с письменного согласия работника», — предупредил специалист.
Как пояснил Салкин, в такой ситуации также потребуется оформление дополнительного соглашения к трудовому договору.