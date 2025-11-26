Адвокат Салкин сообщил, что плохую погоду могут признать уважительной причиной опоздания на работу

Адвокат Михаил Салкин рассказал RT , что формально опоздание на работу считается нарушением трудовой дисциплины. Однако, чтобы привлечь работника к ответственности, нужно установить его вину.

«Если опоздание вызвано объективными причинами — отменой автобусного маршрута, массовым ДТП, перекрывшим дорогу, сильной метелью, гололедом и иными обстоятельствами, которые работник не мог разумно предвидеть и учесть, выйдя из дома заранее, говорить о его вине сложно», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание на разъяснения Роструда: сложные погодные условия могут быть признаны уважительной причиной опоздания, и в такой ситуации привлекать к дисциплинарной ответственности нельзя.

Салкин также отметил, что даже если причина опоздания уважительная, неотработанное время не обязаны оплачивать. Для подтверждения ситуации желательно собрать доказательства: взять справку у перевозчика, сохранить скриншоты уведомлений о задержках и отмене рейсов.