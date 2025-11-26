Адвокат Салкин сообщил, что плохую погоду могут признать уважительной причиной опоздания на работу
Адвокат Михаил Салкин рассказал RT, что формально опоздание на работу считается нарушением трудовой дисциплины. Однако, чтобы привлечь работника к ответственности, нужно установить его вину.
«Если опоздание вызвано объективными причинами — отменой автобусного маршрута, массовым ДТП, перекрывшим дорогу, сильной метелью, гололедом и иными обстоятельствами, которые работник не мог разумно предвидеть и учесть, выйдя из дома заранее, говорить о его вине сложно», — пояснил эксперт.
Он обратил внимание на разъяснения Роструда: сложные погодные условия могут быть признаны уважительной причиной опоздания, и в такой ситуации привлекать к дисциплинарной ответственности нельзя.
Салкин также отметил, что даже если причина опоздания уважительная, неотработанное время не обязаны оплачивать. Для подтверждения ситуации желательно собрать доказательства: взять справку у перевозчика, сохранить скриншоты уведомлений о задержках и отмене рейсов.