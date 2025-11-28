Адвокат Салкин предупредил, что мелкое хищение продуктов из холодильника на работе может повлечь штраф

Адвокат Михаил Салкин в беседе с RT предупредил, что за кражу еды из холодильника на рабочем месте виновное лицо могут привлечь к административной ответственности согласно статье 7.27 КоАП России.

Эксперт пояснил, что если украденная еда стоит не более одной тыс. рублей, наказанием может стать штраф до пятикратной стоимости похищенного, но не менее одной тыс. рублей. Также возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ.

Если же стоимость похищенного составляет от одной тыс. до 2,5 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до пятикратной стоимости, но не менее трех тыс. рублей. Также возможно наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или обязательных работ.

Михаил Салкин посоветовал для решения этой проблемы обратиться к работодателю с просьбой установить систему видеонаблюдения. «Ставить эксперименты с оставлением в холодильнике еды с добавлением слабительных или других веществ не рекомендуется, так как такой самосуд уже может привести к привлечению к ответственности самого „экспериментатора“», — подчеркнул специалист.