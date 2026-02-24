Адвокат Салкин предупредил, что для отмены дарения нужны веские основания, прописанные в законе

Передумать и вернуть подарок просто так нельзя — для отмены дарения нужны веские основания, которые прописаны в законе. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

Он подчеркнул, что отмена дарения возможна только в строго определенных ситуациях. Например, если одаряемый покушался на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения, даритель вправе требовать отмены дарения.

Также основанием для отмены дарения может стать такое обращение с подарком, имеющим для дарителя большую неимущественную ценность, которое создает риск его безвозвратной утраты.

Адвокат напомнил, что можно заранее прописать в договоре условие об отмене дарения на случай, если даритель переживет одаряемого.

Если подарок куплен в кредит, это не меняет сути дарения — вещь остается подаренной. Однако кредитные обязательства перед банком обычно остаются на заемщике.

Чтобы доказать, что вещь была подарена, а не передана во временное пользование, могут пригодиться переписка, фото или видео вручения, свидетели, чеки или заказ доставки на имя одаряемого, банковский перевод с назначением «подарок» и длительное открытое владение без требований о возврате.

Если назревает спор, эксперт советует сохранять переписку и фиксировать доказательства у нотариуса.