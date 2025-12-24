Адвокат Салкин пояснил, что при увольнении работник всегда получает компенсацию за неиспользованный отпуск

Адвокат Михаил Салкин в беседе с RT пояснил, что при увольнении работник всегда получает компенсацию за неиспользованный отпуск, независимо от причины расторжения трудового договора.

Компенсация рассчитывается на основе среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Если зарплата в начале работы была ниже, а к моменту увольнения существенно выросла, расчет будет произведен по более высокому периоду.

Выплата должна быть произведена в день увольнения. В случае задержки работодатель обязан выплатить дополнительную компенсацию — не ниже 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки.

Адвокат подчеркнул, что количество дней неиспользованного отпуска может варьироваться. Например, отдельные категории работников имеют право на дополнительные отпуска за вредные условия труда, ненормированный рабочий день или особый характер работы. Педагогические работники, в свою очередь, могут рассчитывать на удлиненный отпуск.

Для проверки правильности расчета можно запросить у работодателя расчетные листки и сведения о выплатах за расчетный период. Важно помнить, что при выплате компенсации работодатель удержит НДФЛ.