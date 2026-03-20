Адвокат Салкин отметил, что вопрос остекления балкона не может быть решен собственником квартиры единолично

Вопрос остекления балкона не может быть решен собственником квартиры единолично. Балкон является частью как квартиры, так и фасада здания, который относится к общему имуществу жильцов. Как отметил адвокат Михаил Салкин в беседе с RT , если остекление изменяет внешний вид дома или затрагивает общие конструкции, то односторонние действия недопустимы.

«Если речь идет не о новом остеклении, а о замене уже существующей конструкции без изменения параметров, без вмешательства в несущие элементы и без ухудшения внешнего облика дома, рисков меньше», — подчеркнул специалист.

Также адвокат обратил внимание на то, что если новый владелец жилья планирует демонтировать уже установленную конструкцию, ему необходимо сначала выяснить, было ли остекление предусмотрено первоначальным проектом здания или же это самовольная переделка предыдущего собственника. В случае если остекление является частью общего архитектурного решения, его демонтаж может быть признан незаконным.