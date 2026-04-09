Адвокат Салкин отметил, что ящик для посылок можно поставить в общем коридоре только после согласования с собственниками

Разместить шкаф или ящик для посылок в общем коридоре можно только после согласования на общем собрании собственников жилья. Необходимо, чтобы две трети проголосовали за возможность использования части общего коридора. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

«Допустимо разместить такой шкаф при наличии ниши в стене, в результате которой пути эвакуации не ограничиваются», — отметил специалист.

Важно, чтобы размещение мебели не ухудшало пути эвакуации и не уменьшало ширину прохода.

Нарушение требований пожарной безопасности, связанное с размещением шкафов на путях эвакуации, влечет за собой ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Гражданам может быть назначен штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.