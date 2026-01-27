Адвокат Салкин объяснил, что наличие больничного не ограничивает право на передвижение

Адвокат Михаил Салкин в беседе с RT разъяснил, что наличие больничного листа не ограничивает права человека на свободу передвижения.

Согласно законодательству о социальном страховании, отметил эксперт, нарушение режима может повлечь за собой снижение размера выплат по больничному листу. Однако при амбулаторном лечении такой момент сложно выявить, пока пациент не пропустит контрольный осмотр для продления больничного.

По словам специалиста, фиксация нарушения возможна только в случае, если пациент был госпитализирован и самовольно покинул медицинское учреждение, тогда выплаты по больничному будут минимальными.