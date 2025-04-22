Адвокат Салкин: беременную женщину не могут уволить за пьянство на работе

Адвокат Михаил Салкин предупредил в беседе с Life.ru, что распитие алкоголя на работе может привести к увольнению. Такие меры предусматривает Трудовой кодекс РФ.
По словам эксперта, сотрудник в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения может лишиться работы.
«Когда оно возникло — до работы выпил или на рабочем месте — значения не имеет», — пояснил специалист.
Однако он обратил внимание на исключения из этого правила. Первое — когда сотрудник оказался в состоянии опьянения после приема медикаментов, назначенных врачом. Второе — более парадоксальное — если речь идет о беременной женщине, отметил адвокат.
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