Адвокат Салигова рассказала, что уволить за татуировку могут только при установленном дресс-коде

Адвокат Макка Салигова в беседе с сайтом « Страсти » рассказала, что татуировки, пирсинг и необычные прически могут стать причиной увольнения, но для этого должно быть соблюдено определенное условие.

По словам эксперта, несмотря на отсутствие в Трудовом кодексе прямого указания на увольнение за внешний вид, работодатель имеет право устанавливать требования к внешности сотрудников.

Как пояснила специалист, если работодатель желает ввести дресс-код, это должно быть прописано в трудовом договоре или локальном нормативном акте компании. Сотрудники обязаны ознакомиться с этими документами и поставить подпись.

Адвокат отметила, что несоблюдение дресс-кода считается дисциплинарным проступком. Однако уволить сразу за внешний вид нельзя. Работодателю необходимо соблюсти строгую процедуру: зафиксировать нарушение, затребовать письменное объяснение от сотрудника и применить дисциплинарное взыскание. Радикальные меры применяются за повторное нарушение в течение года.