Адвокат Салигова посоветовала фиксировать на видео оформление сделки по покупке квартиры у пожилых людей

Адвокат Макка Салигова из Адвокатской палаты Московской области в беседе с РИАМО рекомендовала проводить жилищные сделки с пожилыми людьми с соблюдением определенных мер предосторожности.

Так, эксперт посоветовала запрашивать у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, подтверждающие его дееспособность. При встрече с продавцом следует обращать внимание на его речь, память и способность понимать суть вопросов.

«При оформлении сделки рекомендую проводить видеосъемку процесса подписания договора. Съемка должна четко показывать, что продавец находится в ясном сознании, самостоятельно читает документы, понимает суть сделки», — цитирует адвоката радио Sputnik.

Также необходимо нотариальное заверение сделки. Нотариус должен установить личность, проверить дееспособность сторон и добровольность их воли.

В договоре купли-продажи можно предусмотреть заранее определенные пункты, защищающие от рисков. Например, можно включить положение о том, что продавец действует добровольно и осознает все юридические и финансовые последствия заключаемой сделки.