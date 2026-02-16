Адвокат Салигова напомнила о схемах мошенничества с переводами от незнакомцев

Адвокат по корпоративным и семейным спорам Макка Салигова предупредила о потенциальных опасностях, связанных с получением денежных переводов от неизвестных лиц. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Эксперт подчеркнула, что такие операции могут быть частью схемы по отмыванию денег. Преступники используют чужие счета для создания цепочки случайных переводов. Это делает отслеживание средств сложным, а операции — похожими на законные.

При получении незнакомого перевода специалист рекомендовала проверить фактическое зачисление суммы в банковском приложении. Использовать поступившие средства или переводить их на собственные счета не следует. Связываться с отправителем напрямую тоже не рекомендуется — лучше обратиться в свой банк через службу поддержки и следовать полученным инструкциям, добавили «Известия».