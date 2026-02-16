Адвокат Салигова напомнила о схемах мошенничества с переводами от незнакомцев
Адвокат по корпоративным и семейным спорам Макка Салигова предупредила о потенциальных опасностях, связанных с получением денежных переводов от неизвестных лиц. Об этом сообщила «Газета.ru».
Эксперт подчеркнула, что такие операции могут быть частью схемы по отмыванию денег. Преступники используют чужие счета для создания цепочки случайных переводов. Это делает отслеживание средств сложным, а операции — похожими на законные.
При получении незнакомого перевода специалист рекомендовала проверить фактическое зачисление суммы в банковском приложении. Использовать поступившие средства или переводить их на собственные счета не следует. Связываться с отправителем напрямую тоже не рекомендуется — лучше обратиться в свой банк через службу поддержки и следовать полученным инструкциям, добавили «Известия».