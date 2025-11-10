Адвокат Рылов напомнил об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию бизнеса

С 5 июля 2025 года в России вступили в силу изменения в УК, которые ужесточают ответственность за создание фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей. Подробнее рассказал адвокат Дмитрий Рылов в беседе с DailyMoscow .

По его словам, понятие «псевдо-предпринимательство» подразумевает регистрацию юридических лиц или индивидуальных предпринимателей исключительно формально, без цели осуществлять реальные бизнес-процессы и хозяйственную деятельность.

«Законодатель теперь относит к числу „подставных лиц“ не только тех, кто был зарегистрирован без ведома или обманом, но и тех, кто сознательно соглашается на использование своих данных без намерения заниматься бизнесом», — отметил эксперт.

Как пояснил Рылов, сам факт фиктивной регистрации уже расценивается как уголовно наказуемое преступление, если оно входит в состав незаконной схемы. За подобные деяния предусмотрены санкции, установленные статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.