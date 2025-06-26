Адвокат Рождественский раскритиковал идею с запретом гаджетов за рулем

Вячеслав Петушенко, председатель правления ГК «Автодор», предложил запретить использование гаджетов за рулем. В беседе с радиостанцией « Говорит Москва » инициативу прокомментировал адвокат Вадим Рождественский.

Специалист назвал предложение нереализуемым, указав также на его неэффективность.

«Все не запретишь. У нас много чего пытались точечно запрещать — и знаки вешать, что резина шипованная, и время переводить, и еще что-то», — заявил эксперт.

По его словам, подобные идеи больше направлены на медийную кампанию, нежели на реализацию. Даже если закон будет принят в ходе обсуждений, велика вероятность, что он останется на бумаге и не найдет практического применения.