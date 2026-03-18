Адвокат Ревзин объяснил, что дачная амнистия предназначена для легализации уже используемой земли

Адвокат Виталий Ревзин объяснил, как можно бесплатно оформить участок в собственность. В интервью aif.ru он подчеркнул, что возможность бесплатного оформления земли действительно существует, однако она регулируется рядом условий.

По словам эксперта, основным механизмом является обновленная дачная амнистия. Она предназначена не для получения пустого участка с нуля, а для легализации уже используемой земли. Это касается участков под садоводство, огородничество, ЛПХ или ИЖС, выделенных еще в советское время или в 90-е годы.

Юрист подчеркнул, что речь идет не о раздаче территорий всем желающим, а о возможности бесплатно оформить в собственность землю и постройки, которыми люди фактически давно пользуются, добавили «Известия».