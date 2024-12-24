Адвокат Радько: за украшение автомобиля гирляндой можно получить штраф

Украшение автомобиля гирляндами к Новому году может привести к штрафу. Об этом напомнил адвокат Сергей Радько в беседе с RT .

Специалист объяснил, что все гирлянды являются внешними световыми приборами. Если они не предусмотрены заводом-изготовителем, то это расценивается как внесение изменений в конструкцию транспортного средства, то есть установка оборудования.

«За это предусмотрено наказание — штраф в размере 500 рублей», — подчеркнул Радько.

Он также отметил, что использование нештатной электроники может представлять опасность для автомобиля, так как нередко случаются короткие замыкания и пожары. Поэтому лучше воздержаться от подоного тюнинга, предупредил правозащитник.