Адвокат Радько назвал нежизнеспособной идею награждать за видеосъемку нарушений ПДД

В Татарстане пообещали денежное вознаграждение за видеосъемку нарушений ПДД и доносы через приложение «Народный инспектор». Подобная инициатива не является жизнеспособной, сообщил адвокат Сергей Радько в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, нарушения невозможно предвидеть заранее, зафиксировать их на видео спонтанно вряд ли получится. Желающим подловить нарушителей придется потратить много времени, такая идея пользоваться популярностью не будет.
Кроме того, подобная инициатива может увеличить число желающих заработать деньги обманным путем, отметил Радько.
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