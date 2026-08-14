Адвокат Прокофьев отметил, что на курортах России нет единых требований к одежде для общественных мест

Адвокат и заместитель председателя МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев сообщил ТАСС , что на курортах России не существует общенациональных требований к одежде для общественных мест. По его словам, допустима практически любая одежда, которая прикрывает интимные зоны и соответствует общепринятым нормам.

Прокофьев добавил, что, хотя по стране нет единых требований, в некоторых регионах правила могут отличаться в зависимости от местных традиций, включая религиозные нормы. Например, в некоторых регионах появление в купальнике в городской зоне может привести к вмешательству представителей правопорядка, которые могут потребовать соблюдения местных норм и изменения внешнего вида, отметил «Ридус».

Эксперт добавил, что за нарушение общепринятых норм поведения, например, пребывание обнаженным на городском пляже, может быть применена статья 20.1 КоАП РФ. В случае неповиновения законным требованиям властей за такое поведение предусмотрен штраф до 2 500 рублей или административное задержание на срок до 15 суток.