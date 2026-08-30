Адвокат Полит предупредила о риске штрафа за наготу на открытом балконе

Нахождение без одежды на открытом балконе могут признать мелким хулиганством, если действия сопровождаются нарушениями из статьи КоАП, передает радиостанция «Говорит Москва» .

Адвокат Марианна Полит пояснила, что человека без одежды на открытом балконе могут привлечь за мелкое хулиганство. Соседи должны иметь возможность увидеть происходящее.

«Если балкон открытый и вас видят ваши соседи, это может расцениваться по закону как явное неуважение к обществу, явное пренебрежение и желание противопоставить себя выше других», — сказала Полит.

Она уточнила, что статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность, если действия сопровождаются нецензурной бранью, оскорблениями, уничтожением или повреждением чужого имущества.