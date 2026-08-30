Адвокат Полит предупредила о риске штрафа за наготу на открытом балконе
Нахождение без одежды на открытом балконе могут признать мелким хулиганством, если действия сопровождаются нарушениями из статьи КоАП, передает радиостанция «Говорит Москва».
Адвокат Марианна Полит пояснила, что человека без одежды на открытом балконе могут привлечь за мелкое хулиганство. Соседи должны иметь возможность увидеть происходящее.
«Если балкон открытый и вас видят ваши соседи, это может расцениваться по закону как явное неуважение к обществу, явное пренебрежение и желание противопоставить себя выше других», — сказала Полит.
Она уточнила, что статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность, если действия сопровождаются нецензурной бранью, оскорблениями, уничтожением или повреждением чужого имущества.