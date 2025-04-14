Адвокат Пашкевич: задержанным иностранцам грозит до 10 лет за намерение присоединиться к террористической организации

Адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич разъяснила RT возможные последствия для иностранных граждан, задержанных по обвинениям в намерении присоединиться к террористическим структурам.
Эксперт пояснила, что статья предусматривает наказание за непосредственное участие в деятельности такой организации сроком от 10 до 20 лет заключения. Однако фигуранты лишь планировали присоединиться к террористам, потому максимальный срок лишения свободы не превысит 10 лет, подчеркнула юрист.
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