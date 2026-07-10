Адвокат Параскевов назвал переполненный почтовый ящик сигналом для воров
Управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов рассказал «Газете.Ru», какие признаки могут указать ворам на отсутствие хозяев дома.
По словам адвоката, переполненный почтовый ящик или рекламные буклеты у двери могут сигнализировать о том, что жильцы долго не появлялись. Также насторожить злоумышленников могут необычные картины в окнах: например, включенный свет утром или его отсутствие вечером, написало ИА НСН.
«Насторожить злоумышленников может и необычная картина в окнах: например, включенный свет утром на постоянной основе либо его отсутствие вечером. Задернутые шторы в любое время суток тоже выглядят подозрительно», — отмечает адвокат Параскевов.
Внешние признаки тоже играют роль. Грязная входная дверь, толстый слой пыли на коврике или калитке — это явные свидетельства того, что дом пустует. Для частных домов дополнительными «маячками» становятся неухоженный участок: высокая трава, большой сугроб или скопление мусора.
Эксперт напоминает, что современные воры отслеживают публикации в соцсетях. Сторис о поездке в другой город или страну могут дать преступникам точную информацию о том, что дом остался без присмотра.