Адвокат Параскевов назвал переполненный почтовый ящик сигналом для воров

По словам адвоката, переполненный почтовый ящик или рекламные буклеты у двери могут сигнализировать о том, что жильцы долго не появлялись. Также насторожить злоумышленников могут необычные картины в окнах: например, включенный свет утром или его отсутствие вечером, написало ИА НСН.

«Насторожить злоумышленников может и необычная картина в окнах: например, включенный свет утром на постоянной основе либо его отсутствие вечером. Задернутые шторы в любое время суток тоже выглядят подозрительно», — отмечает адвокат Параскевов.

Внешние признаки тоже играют роль. Грязная входная дверь, толстый слой пыли на коврике или калитке — это явные свидетельства того, что дом пустует. Для частных домов дополнительными «маячками» становятся неухоженный участок: высокая трава, большой сугроб или скопление мусора.

Эксперт напоминает, что современные воры отслеживают публикации в соцсетях. Сторис о поездке в другой город или страну могут дать преступникам точную информацию о том, что дом остался без присмотра.