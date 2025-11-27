Адвокат Ольшанский раскритиковал идею штрафовать пешеходов по данным с видеокамер

Министерство транспорта России предложило идею автоматической фиксации нарушений пешеходами с помощью камер видеонаблюдения. Адвокат Леонид Ольшанский в разговоре с ИА НСН назвал предложение абсурдным и указал на необходимость внесения изменений в КоАП РФ для придания законности подобным санкциям.

Система предполагает использование технологий распознавания лиц для выявления нарушений ПДД, однако эксперт считает ее реализацию невозможной без базы фотографий всех россиян.

По мнению Ольшанского, массовое внедрение системы приведет к превращению государства в полицейское, а эффективность нововведения вызывает большие сомнения.