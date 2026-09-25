Адвокат Олифир объяснил, как доказать оскорбления учителя в адрес ребенка

Аудиозапись с оскорблениями учителя нужно сохранить в исходном виде и передать в правоохранительные органы, а не выкладывать в соцсети. Об этом в беседе с Life.ru сообщил адвокат Андрей Олифир.

По словам эксперта, фиксация разговора, участником которого стал сам ребенок, законна. Реплики педагога на уроке относятся к его профессиональной деятельности, поэтому передача файла следователю не нарушает неприкосновенность частной жизни, отметило «АБН24».

Олифир подчеркнул, что исходный аудиофайл нельзя монтировать, обрабатывать фильтрами или пересылать через сжимающие мессенджеры, стирающие метаданные. Полнота записи облегчит установление обстоятельств инцидента.

Адвокат предостерег от публикации материалов в интернете: это раскрывает личность школьника и дает педагогу время на подготовку своей версии. В то же время юрист рекомендовал направить жалобу в школьную комиссию по урегулированию споров.