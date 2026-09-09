Адвокат Олифир назвал запрещенные места для хранения закруток

Россиян предупредили о штрафах за банки с заготовками в подъезде

Домашние заготовки нельзя хранить на путях эвакуации и в технических помещениях, не предназначенных для этого. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф, пишет газета «Известия» .

Адвокат Андрей Олифир сообщил, что банки с соленьями разрешено держать в квартире, на балконе или в личной кладовой, если они не создают опасности и не перекрывают выход. Складировать заготовки в подъездах, на лестничных площадках, в общих коридорах и тамбурах нельзя: эти зоны предназначены для эвакуации при пожаре.

«Также запрещено хранить личные вещи в технических помещениях дома — подвалах, цокольных этажах, на чердаках и в подпольях, если эти помещения не предназначены для таких целей», — сказал Олифир.

За нарушение требований пожарной безопасности гражданину могут вынести предупреждение или назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Размер наказания зависит от того, насколько вещи мешали эвакуации, повторности нарушения и особого противопожарного режима.

При таком режиме штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. Основанием для наказания может стать и большое количество вещей внутри квартиры, если они перекрывают выходы или повышают пожарную опасность.