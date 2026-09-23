Адвокат Никуленко предупредил, что недостаточная проверка контрагента грозит бизнесу серьезными рисками

Адвокат Олег Никуленко предупредил, что недостаточная проверка контрагента может привести к серьезным налоговым и уголовно-правовым рискам для бизнеса. Он отметил, что даже при отсутствии намеренного участия в противоправной схеме предприниматели могут столкнуться с правовыми последствиями, пишет DailyMoscow .

Никуленко пояснил, что в российском праве нет соучастия по неосторожности. Однако следствие может усмотреть умысел, если договор заключен с фиктивной компанией без персонала и ресурсов — тогда считается, что бизнесмен «не мог не знать» о рисках.

В налоговых спорах одной выписки из ЕГРЮЛ мало. Нужно оценивать ресурсы контрагента, его опыт и рыночные цены.

Никуленко советует сохранять коммерческие предложения и переписку, фиксировать причины выбора поставщика и проверять компанию через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Досье нужно формировать во время сделки: попытка восстановить документы после выемки следствием сильно ослабляет позицию защиты.