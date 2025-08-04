Адвокат Недбай рекомендовала парам оговаривать судьбу эмбрионов по программе ЭКО

Будущим супругам следует обсудить судьбу эмбрионов, созданных в рамках программы ЭКО, до заключения брака. Об этом рассказала адвокат Виталия Недбай в беседе с News.ru .

По ее словам, такой подход поможет предотвратить юридические и этические конфликты в случае развода. Правовой статус эмбрионов не определен, поэтому важно подписать информированное согласие перед началом процедуры.

«В этом документе могут быть указаны важные условия: что произойдет с эмбрионами в случае развода, прекращения программы или иных существенных изменений», — пояснила специалист.

Она также отметила, что в российском законодательстве нет четкого регулирования этого вопроса, но судебная практика указывает на необходимость добровольного согласия обоих супругов.