Адвокат Недбай предупредила, что за оскорбления в домовых чатах можно получить штраф до 10 тысяч рублей

Адвокат Виталия Недбай в разговоре с «Российской газетой» предупредила россиян о возможных юридических последствиях за оскорбления в домовых чатах. Эксперт призвала граждан быть внимательными к своему языку во время конфликтов с соседями в онлайн-переписках.

По словам специалиста, судебные органы могут рассматривать оскорбления в групповых чатах как публичные. Оценка зависит от контекста, адресатов, формулировок и реакции участников чата. Это означает, что одно и то же выражение может быть интерпретировано по-разному, отметил KP.RU.

Недбай порекомендовала потерпевшим при возникновении подобных ситуаций составлять протокол осмотра переписки у нотариуса или делать скриншоты. Затем следует подать заявление в прокуратуру.

За оскорбление в чате можно получить штраф до 10 тысяч рублей, а за распространение ложной информации — до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.