Адвокат Недбай отметила, что частоту интимных отношений и поведение супругов в быту нельзя включать в брачный договор

Брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов и не может быть использован для ухода от налогов или защиты спорных активов. В случае банкротства одного из супругов режим их совместной собственности не прекращается. Адвокат Виталия Недбай рассказала «Газете.Ru» , что категорически нельзя включать в брачный договор.

По словам специалиста, в эту категорию входит регулирование личных, неимущественных отношений. Так, нельзя прописать поведение супругов в быту, частоту интимных отношений и так далее.

Запрещено формировать условия, ставящие одного супруга в крайне неблагоприятное положение. Например, передача всего имущества одному из супругов, отказ от совместно нажитого имущества, обязательство выплачивать несоразмерные компенсации. Кроме того, в брачный договор нельзя включить условия, связанные с наследством и порядком проживания и общения с детьми.

Адвокат рекомендовала обращаться к практикующим юристам для правильного составления брачного договора и не верить стереотипам и легендам о его содержании.