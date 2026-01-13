Адвокат Недбай отметила, что частоту интимных отношений и поведение супругов в быту нельзя включать в брачный договор
Брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов и не может быть использован для ухода от налогов или защиты спорных активов. В случае банкротства одного из супругов режим их совместной собственности не прекращается. Адвокат Виталия Недбай рассказала «Газете.Ru», что категорически нельзя включать в брачный договор.
По словам специалиста, в эту категорию входит регулирование личных, неимущественных отношений. Так, нельзя прописать поведение супругов в быту, частоту интимных отношений и так далее.
Запрещено формировать условия, ставящие одного супруга в крайне неблагоприятное положение. Например, передача всего имущества одному из супругов, отказ от совместно нажитого имущества, обязательство выплачивать несоразмерные компенсации. Кроме того, в брачный договор нельзя включить условия, связанные с наследством и порядком проживания и общения с детьми.
Адвокат рекомендовала обращаться к практикующим юристам для правильного составления брачного договора и не верить стереотипам и легендам о его содержании.