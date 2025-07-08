Адвокат Назарова предупредила о санкциях за сбор цветов с городских клумб

Почерпнутая из городских палисадников и клумб романтика может привести не к счастливому финалу, а к административной или уголовной ответственности. Адвокат Адвокатской конторы №21 Коллегии адвокатов МГКА Дарья Назарова поделилась с Life.ru информацией о том, какие последствия ожидают тех, кто решил позаимствовать растения у города.

Эксперт предупреждает: «В соответствии с действующим законодательством предметом преступления при краже является движимое и недвижимое имущество, в том числе животные и растения. В случае если цветы с клумбы сорваны или выкопаны тайно, человек впоследствии унес их с собой, и сумма причиненного ущерба превышает 2,5 тысячи рублей, деяние будет квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьей 158 (кража) Уголовного кодекса РФ».

При ущербе меньшего размера деяние подпадает под статью 7.27 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хищение). Нарушителя могут наказать штрафом до пятикратной стоимости похищенного, административным арестом на срок до 15 суток или обязательными работами — до 120 часов.

Если же нарушение повторится в течение года после административного наказания, оно будет считаться уголовным. Согласно статье 158.1 УК РФ, предусмотрены более строгие меры: штраф до 40 тысяч рублей, принудительные или исправительные работы, ограничение свободы либо ее лишение сроком до одного года.