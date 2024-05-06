Адвокат Назаров: забирать телефон у задержанного без соответствующих протоколов незаконно | 360°

Общество 06 мая 2024, 13:17 Адвокат Назаров: забирать телефон у задержанного без соответствующих протоколов незаконно

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Забирать телефон у задержанного, требовать от него пароль и просматривать переписку без соответствующих протоколов незаконно. Об этом рассказал адвокат Андрей Назаров в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, даже при законном изъятии телефона задержанный не обязан называть пароль. На помощь адвоката и звонок специалисту или родственнику человек имеет право уже с момента задержания.

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Кроме того, задержанный может отказаться давать какие-либо объяснения правоохранителям без предварительной консультации с защитником, отметил Назаров.