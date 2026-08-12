Адвокат Мангутова посоветовала сразу попытаться отыскать владельца в случае обнаружения телефона или кошелька

Адвокат Диана Мангутова рассказала «Известиям» , что делать, если вы нашли на улице телефон, кошелек или ключи. По ее словам, находка регулируется гражданским законодательством, и просто забрать вещь себе нельзя.

Согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ, человек, который нашел чужое имущество, должен попытаться вернуть его владельцу или сообщить о находке. Если вещь найдена в общественном месте, ее следует передать администрации учреждения, водителю или ответственному сотруднику. Если установить владельца не удалось, необходимо обратиться в полицию или органы местного самоуправления.

Только если в течение шести месяцев собственник не объявится, найденная вещь может перейти в собственность нашедшего. При этом человек, который действовал добросовестно, имеет право на вознаграждение — до 20% стоимости находки.

Конституционный суд РФ в постановлении от 12 января 2023 года № 2-П разъяснил, что сама по себе невыполненная обязанность сообщить о находке еще не означает преступление. Важным становится наличие умысла присвоить чужое имущество. О таком намерении могут свидетельствовать конкретные действия: человек вынул сим-карту из найденного телефона, снял чехол, спрятал вещь, начал пользоваться ей как своей или не предпринял попыток найти владельца.

Адвокат советует придерживаться нескольких правил: сразу попытаться найти владельца; найденные вещи в общественных местах лучше передавать сотрудникам организации или ответственному лицу; если найти владельца невозможно, безопаснее обратиться в полицию или органы местного самоуправления; не изменять найденную вещь до обращения с заявлением.