Адвокат Лурье заявила, что суд может принять решение о выселении Долиной из квартиры в самом ближайшем времени

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье, заявила NEWS.ru , что суд может незамедлительно принять решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры.

По ее словам, определение Московского городского суда вступит в силу сразу после его оглашения.

«Итогом сегодняшнего суда мы ожидаем решение о прекращении права пользования Ларисы Долиной квартирой, снятия ее с регистрационного учета и выселения», — высказалась адвокат.