Адвокат Лурье заявила, что суд может принять решение о выселении Долиной из квартиры в самом ближайшем времени

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье, заявила NEWS.ru, что суд может незамедлительно принять решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры.
По ее словам, определение Московского городского суда вступит в силу сразу после его оглашения.
«Итогом сегодняшнего суда мы ожидаем решение о прекращении права пользования Ларисы Долиной квартирой, снятия ее с регистрационного учета и выселения», — высказалась адвокат.
