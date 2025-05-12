Адвокат Ли: при отсутствии договоренности между супругами раздел имущества происходит через суд

Расторжение брака — сложный процесс, особенно когда дело касается раздела имущества. Адвокат Аркадий Ли рассказал MK.Ru , как суд решает подобные споры при разделе ипотечной квартиры.

При отсутствии договоренности между супругами раздел имущества происходит через суд. Если жилье куплено в ипотеку и выплаты осуществлялись из общих доходов без брачного договора, квартира делится поровну. Суд учитывает, является ли имущество личным или общим. Личное имущество, приобретенное до брака или полученное в подарок, не подлежит разделу, написал сайт kp.ru.

Если ипотека оформлена на одного из супругов, то долг нельзя перевести на другого без согласия банка. При использовании материнского капитала учитываются права детей на доли в недвижимости. Чтобы избежать споров, можно заключить брачный договор, который должен быть заверен нотариусом.

Долги по ипотеке делятся пропорционально долям в имуществе. Супруг, который после развода вносил платежи, может потребовать компенсацию половины суммы. Важным фактором является момент фактического распада брака и срок давности.