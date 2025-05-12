Адвокат Ли: при отсутствии договоренности между супругами раздел имущества происходит через суд
Расторжение брака — сложный процесс, особенно когда дело касается раздела имущества. Адвокат Аркадий Ли рассказал MK.Ru, как суд решает подобные споры при разделе ипотечной квартиры.
При отсутствии договоренности между супругами раздел имущества происходит через суд. Если жилье куплено в ипотеку и выплаты осуществлялись из общих доходов без брачного договора, квартира делится поровну. Суд учитывает, является ли имущество личным или общим. Личное имущество, приобретенное до брака или полученное в подарок, не подлежит разделу, написал сайт kp.ru.
Если ипотека оформлена на одного из супругов, то долг нельзя перевести на другого без согласия банка. При использовании материнского капитала учитываются права детей на доли в недвижимости. Чтобы избежать споров, можно заключить брачный договор, который должен быть заверен нотариусом.
Долги по ипотеке делятся пропорционально долям в имуществе. Супруг, который после развода вносил платежи, может потребовать компенсацию половины суммы. Важным фактором является момент фактического распада брака и срок давности.