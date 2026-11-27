Совершеннолетние дети обязаны помогать нетрудоспособным нуждающимся родителям, но для взыскания алиментов одного выхода родителя на пенсию недостаточно. Об этом «Краснодарским известиям» рассказала адвокат Евгения Лещенко.

По статье 87 Семейного кодекса РФ выплаты положены только при двух условиях одновременно: родитель нетрудоспособен и нуждается в помощи. Нетрудоспособность — это пенсионный возраст или официальная инвалидность; болезнь сама по себе статуса не дает, как и досрочная льготная пенсия.

Нуждаемость подтверждают справками о пенсии и доходах, квитанциями за ЖКУ, документами о расходах на лекарства и лечение вне ОМС. Суд откажет, если доход родителя выше прожиточного минимума, а дополнительные расходы не доказаны; учтут также имущество и вклады.

Родитель, лишенный родительских прав, требовать содержания от этого ребенка не вправе. Если договориться не удалось, алименты взыскивают через суд в твердой сумме — с учетом материального положения сторон, обязательных расходов взрослого ребенка (ЖКУ, ипотека, аренда, кредиты, лечение) и иждивенцев. Обязанность делится между всеми совершеннолетними трудоспособными детьми. За неуплату — административная ответственность по ст. 5.35.1 КоАП РФ.