Адвокат Лебедко перечислила правила раздела ипотечной квартиры при разводе

Развод сам по себе не прекращает ипотечные обязательства супругов. После расторжения брака им необходимо отдельно решить вопрос с квартирой и кредитом, причем договоренности между бывшими супругами не меняют их обязательств перед банком без согласия кредитной организации. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Юлия Лебедко.

Развод не должен превращать бывших супругов в бессрочных финансовых партнеров, заявила адвокат Лебедко. По ее словам, приобретенная в браке квартира обычно считается совместной собственностью, но раздел имущества и перевод кредитных обязательств — это разные процедуры. Если жилье переходит одному из супругов, он может выплатить компенсацию, однако для перевода долга необходимо согласие банка, написали «Известия».

Лебедко выделила четыре основных варианта: квартира остается одному из супругов, оба продолжают платить, жилье продается или имущество делится через суду. Она рекомендует сначала получить сведения о задолженности, определить стоимость квартиры и оформить нотариальное соглашение о разделе. При наличии детей суд может отступить от равенства долей, а при покупке до брака второй супруг вправе требовать компенсацию за платежи, совершенные в браке.