Адвокат Лебедева сообщила, что школьные сборы должны подкрепляться договором об оказании платных услуг

Большинство сборов, которые проводят в школах на детские нужды, являются незаконными. Об этом изданию Life сообщила адвокат Екатерина Лебедева.

Эксперт призывает родителей учеников идти к руководству учебного заведения и требовать ответ в письменном виде о том, на какие цели собираются деньги. После игнорирования жалобы можно обращаться в территориальный орган Министерства просвещения Российской Федерации.

По словам Лебедевой, любые школьные сборы должны подкрепляться договором об оказании платных образовательных услуг.