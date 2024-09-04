Адвокат Лебедева сообщила, что школьные сборы должны подкрепляться договором об оказании платных услуг

Большинство сборов, которые проводят в школах на детские нужды, являются незаконными. Об этом изданию Life сообщила адвокат Екатерина Лебедева.

Эксперт призывает родителей учеников идти к руководству учебного заведения и требовать ответ в письменном виде о том, на какие цели собираются деньги. После игнорирования жалобы можно обращаться в территориальный орган Министерства просвещения Российской Федерации.

По словам Лебедевой, любые школьные сборы должны подкрепляться договором об оказании платных образовательных услуг.

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