Адвокат Лебедева рекомендовала оформлять партнерский договор при совместном запуске бизнеса

Адвокат Екатерина Лебедева рассказала в беседе с DailyMoscow , что при запуске совместного проекта необходимо заранее просчитать риски.

Как пояснила специалист, один из самых эффективных способов защитить бизнес и избежать конфликтов — это оформление партнерского договора. Такой документ позволяет четко зафиксировать обязанности сторон и помогает выстроить прозрачную модель сотрудничества.

По словам эксперта, соглашение дает возможность заранее договориться об условиях совместной работы, распределении доходов и зон ответственности, а также определить порядок выхода одного из участников из бизнеса. Это особенно важно в случаях, когда между партнерами возникают разногласия.