Адвокат Ларионов негативно оценил внесудебную заморозку счетов

В России предложил позволить правоохранительным органам временно замораживать подозриельные счета, чтобы успешнее бороться с мошенниками. Эту инициативу в беседе с «Постньюс» прокомментировал адвокат по уголовному праву Павел Ларионов.
По его словам, принятие таких мер вряд ли окажет значительное влияние на эффективность борьбы с мошенниками и аферистами. А вот негативных последствий, напротив, будет достаточно много.
В частности, адвокат предположил, что заморозка счетов без решения суда повлечет за собой массовые злоупотребления.
Россия оценила предложенный Трампом план по Украине
Укус бешеной лисы убил 44-летнюю россиянку
Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ»
Более 200 наборов для больных детей собрали в Люберцах и Дзержинском
Более 300 учителей и воспитателей трудоустроились в Люберцах в 2024 году
Россия и ОАЭ выступили за проведение международной встречи по Сирии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте