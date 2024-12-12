Адвокат Ларионов негативно оценил внесудебную заморозку счетов

В России предложил позволить правоохранительным органам временно замораживать подозриельные счета, чтобы успешнее бороться с мошенниками. Эту инициативу в беседе с «Постньюс» прокомментировал адвокат по уголовному праву Павел Ларионов.

По его словам, принятие таких мер вряд ли окажет значительное влияние на эффективность борьбы с мошенниками и аферистами. А вот негативных последствий, напротив, будет достаточно много.

В частности, адвокат предположил, что заморозка счетов без решения суда повлечет за собой массовые злоупотребления.