Адвокат Квартальнова: штраф за новогодние украшения в подъезде составляет от 400 до 5000 рублей

Самовольно украшая подъезд, можно получить не только штраф, но и даже столкнуться с уголовной ответственностью. Адвокат Евгения Квартальнова объяснила, в чем опасность подобных действий жильцов, передала «Вечерняя Москва».

Украшать свою квартиру можно без ограничений — это ваша собственность. Но подъезд принадлежит всем жильцам в равной степени, и здесь действуют другие правила.

«Любые действия без согласия всех владельцев жилья считаются самовольными», — объяснила адвокат Евгения Квартальнова.

Если соседи недовольны украшением подъезда, они могут пожаловаться в управляющую компанию. В результате вам придется убрать украшения и заплатить штраф от 400 до 5000 рублей.

Ситуация становится более серьезной, если подъездом заинтересуется МЧС. Это может произойти, если украшений слишком много или используются электрические гирлянды, которые могут стать причиной пожара. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

А если из-за вашей гирлянды произойдет возгорание и кто-то пострадает или погибнет, то за новогоднее украшение подъезда инициатору может грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет.