Адвокат Квартальнова: при травле ребенка в школе можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру

Ситуация школьной травли, с которой нередко сталкиваются дети, остается одной из самых острых. Законодательство РФ предусматривает меры защиты ребенка от буллинга, рассказала адвокат Евгения Квартальнова в беседе с сайтом «Мир 24».

По ее словам, родители имеют право обратиться в органы надзора за соблюдением законодательства в сфере образования. Речь идет об отделениях Роспотребнадзора и прокуратуре. Данные меры стоит принимать, если руководство школы не сумело решить проблему.

Эксперт посоветовала собрать как можно больше доказательств издевательств. Это могут быть письменные сообщения, фотографии, видео, показания свидетелей.

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