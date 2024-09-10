Адвокат Квартальнова: при травле ребенка в школе можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру

Ситуация школьной травли, с которой нередко сталкиваются дети, остается одной из самых острых. Законодательство РФ предусматривает меры защиты ребенка от буллинга, рассказала адвокат Евгения Квартальнова в беседе с сайтом « Мир 24 ».

По ее словам, родители имеют право обратиться в органы надзора за соблюдением законодательства в сфере образования. Речь идет об отделениях Роспотребнадзора и прокуратуре. Данные меры стоит принимать, если руководство школы не сумело решить проблему.

Эксперт посоветовала собрать как можно больше доказательств издевательств. Это могут быть письменные сообщения, фотографии, видео, показания свидетелей.