Адвокат Квартальнова: лишение прав за езду на летних шинах зимой не предусмотрено
Адвокат Евгения Квартальнова рассказала, могут ли лишить водительских прав за использование летней резины в зимний период. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Специалист предупредила, что за нарушение требований к эксплуатации шин могут выписать штраф. А вот лишение прав за езду на покрышках без протекторов не предусмотрено.
Однако в случае ДТП, добавила Квартальнова, виновника аварии, не переобувшего транспорт к зиме, привлекут к ответственности за несоблюдение ПДД.
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