Адвокат Кузнецов рассказал, как подготовить дачу к зиме без штрафов

Перед зимовкой дачи нужно убрать горючий мусор, отключить коммуникации и проверить платежи в СНТ. Адвокат Денис Кузнецов предупредил, что нарушения могут обернуться штрафами и материальной ответственностью, сообщает Общественная Служба Новостей .

Кузнецов рекомендовал заранее очистить участок от сухой травы, листьев, досок, горючих материалов и мусора. За нарушение пожарных правил собственнику грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тысяч рублей. О нарушениях МЧС часто узнает по жалобам соседей или руководства СНТ.

Сжигать отходы можно только с соблюдением норм: в яме или металлической емкости, не ближе 7,5 метра от жилых построек. Газовые баллоны не следует оставлять в доме. Если пожар повредит чужое имущество, ответственность понесет владелец участка, где началось возгорание.

Перед отъездом нужно отключить вводные автоматы, перекрыть газ и слить воду, чтобы избежать аварий. Юрист также посоветовал зафиксировать показания счетчиков: это поможет оспорить ошибочные начисления. Отсутствие на даче не освобождает владельца от членских взносов в СНТ за уборку и вывоз мусора.