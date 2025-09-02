Адвокат Кудряшов отметил, что перезахоронение умершего невозможно без согласия ближайших родственников

В Тульской области отец перезахоронил сына, чтобы выполнить его последнюю просьбу, однако в результате получил штраф и обязательство выплатить 100 тысяч рублей невестке за причиненный моральный ущерб. Сайт «Страсти» обратился к адвокату Александру Кудряшову за разъяснениями, как действовать в подобных ситуациях, чтобы избежать юридических санкций.

Специалист пояснил, что в России правила погребения и перезахоронения регламентируются Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и сопутствующими нормативными актами. Перезахоронение возможно, но требует веских причин и строгого соблюдения установленных процедур.

Для перезахоронения необходимо согласие ближайших родственников: супругов, детей, родителей или наследников. В случае споров вопрос может быть решен через суд, но без согласия родственников процесс может стать затруднительным, и суд может отказать в перезахоронении, подчеркнул юрист.