Адвокат Кудинов посоветовал работодателям подготовиться к усиленному контролю со стороны налоговой

Налоговая реформа позволила правоохранителям получить дополнительные полномочия по выявлению нарушений, связанных с начислением зарплаты. Об этом сообщил адвокат Сергей Кудинов в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, в России установили план по снижению доли серых зарплат. Теперь стражи порядка будут обязаны «обелить» более 30% подозрительных организаций.

Специалист посоветовал работодателям подготовиться к усиленному контролю со стороны налоговой и полиции. Кудинов также указал на актуальность выбора в пользу легализации зарплаты.