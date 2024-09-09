Адвокат Кудинов посоветовал работодателям подготовиться к усиленному контролю со стороны налоговой

Налоговая реформа позволила правоохранителям получить дополнительные полномочия по выявлению нарушений, связанных с начислением зарплаты. Об этом сообщил адвокат Сергей Кудинов в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, в России установили план по снижению доли серых зарплат. Теперь стражи порядка будут обязаны «обелить» более 30% подозрительных организаций.
Специалист посоветовал работодателям подготовиться к усиленному контролю со стороны налоговой и полиции. Кудинов также указал на актуальность выбора в пользу легализации зарплаты.
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