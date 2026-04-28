Адвокат Крысанов перечислил последствия неподачи декларации 3-НДФЛ в срок

Адвокат по уголовным делам, коррупционной и экономической направленности Олег Крысанов в беседе с «Известиями» предупредил, что россияне, получившие в 2025 году доход от продажи имущества, сдачи жилья в аренду, выигрышей в лотерею или дорогих подарков не от близких родственников, должны подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года.

Необходимо отчитаться, если гражданин продал квартиру или автомобиль, которыми владел меньше минимального срока, получил в дар недвижимость, транспорт или акции не от близкого родственника, сдавал жилье в аренду или выиграл до 15 тысяч рублей.

«Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ — до 30 апреля 2026 года. Исчисленный по ней налог на доходы физических лиц необходимо перечислить в бюджет до 15 июля 2026 года», — подчеркнул Крысанов.

Если гражданин не подал декларацию, не оплатил налог и не оспорил долг, Федеральная налоговая служба сможет самостоятельно вынести решение о взыскании. После этого банки получат поручение списать со счетов сумму налога, пеней и штрафов. Если денег не хватит, взыскание могут обратить на другое имущество.

За неподачу декларации предусмотрен штраф 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее одной тысячи рублей. За неуплату налога до 15 июля штраф составит 20% от суммы долга, а при доказанном умысле — 40%. Также ежедневно начисляются пени.

Крысанов рекомендовал проверять уведомления в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС и заранее подавать подтверждающие документы. Если человек считает, что налог платить не должен, лучше направить нулевую декларацию, чем ждать расчета от налоговой. При пропуске срока декларацию следует подать как можно быстрее, чтобы уменьшить возможные санкции.