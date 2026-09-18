Адвокат Крылов объяснил, как мелиорация мешает дачному строительству

Старые записи о мелиорации могут ограничить строительство, продажу и смену назначения дачного участка, даже если система давно исчезла. Адвокат Александр Крылов рассказал, как собственникам проверить и оспорить такие сведения, сообщает aif.ru .

Участок может числиться мелиорированным из-за советских документов, хотя каналов, коллекторов и насосных станций на нем уже нет. Такая запись способна стать причиной отказа в строительстве или изменении вида разрешенного использования. Она также снижает привлекательность земли при продаже и может вызвать вопросы об обязанности содержать несуществующую систему.

С 1 сентября 2026 года действует закон № 242-ФЗ, уточняющий понятие мелиоративной системы, напомнили «Известия».

Теперь это комплекс технологически связанных объектов: сооружений, устройств, капитальных и некапитальных строений. По словам Крылова, отсутствие такого комплекса на участке может стать аргументом для актуализации сведений.

Собственнику следует запросить выписку из ЕГРН, градостроительные данные и сведения региональных органов, чтобы установить источник записи. Затем стоит обследовать землю с участием кадастрового инженера или эксперта и выяснить, кому принадлежит система. Если профильный орган подтвердит, что объекта нет, можно подать заявление об исправлении данных. При отказе решение можно оспорить в суде, где ключевым доказательством станет экспертиза.