Адвокат Кривцун: ответственность за нарушение правил для водителей СИМ пока не установлена

Адвокат коллегии адвокатов Москвы «Грифон» и преподаватель Высшей школы правоведения РАНХиГС Евгений Кривцун в беседе с «Известиями» объяснил правила безопасного использования электросамокатов и возможные штрафы за их неправильное применение.
Согласно определению, устройство считается средством индивидуальной мобильности (СИМ), если его масса не превышает 35 килограмм, а мощность двигателя — 0,25 кВт. Эти устройства не относятся к категории механических транспортных средств, что накладывает особые условия на их эксплуатацию.
Водителям СИМ предписано соблюдать общие правила дорожного движения, включая запрет на вождение в состоянии алкогольного опьянения и следование дорожной разметке и знакам. Однако ответственность за нарушение правил пока не установлена окончательно и варьируется в зависимости от конкретного правонарушения.
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